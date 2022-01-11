Берлин, 11 января, 2022, 20:04 — ИА Регнум. В Германии за последние сутки зарегистрировано 45 690 новых случаев заражения коронавирусом, скончались ещё 322 пациента с COVID-19. Об этом 11 января сообщает Spiegel 11 со ссылкой на данные Института Роберта Коха (RKI).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В стране также наблюдается значительный рост среднего показателязаболеваемости за неделю. В последние семь дней он составил 387,9 случая на 100 000 жителей, тогда как неделей ранее оценивался в 239,9 случая на 100 000 человек.

Общее число выявленных инфицированных за весь период пандемии в Германии достигло 7 581 381, а число подтверждённых летальных случаев выросло до 114 351. Излечились от заболевания 6 792 300 человек.