София, 11 января, 2022, 19:38 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения Болгарии объявило об изменении карантинных правил для граждан с подтвержденным диагнозом коронавирусной инфекции, а также для лиц, контактировавших с больными COVID-19. Об этом 11 января сообщает «Болгарское телевидение».

Александр Горбаруков ИА REGNUM ИЗОляция

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Согласно официальной информации, с 11 января обязательная изоляция людей, заболевших COVID-19, сокращается с 14 до 10 дней с момента получения положительного результата из лаборатории. Кроме того, карантин для лиц, непосредственно общавшихся с зараженным человеком, сокращается с 10 до 7 дней.

Предполагается, что региональная медицинская инспекция может полностью отменить соответствующий карантин для граждан, имеющих бустерную дозу вакцины от COVID-19. Отменяется правило обязательной 14-дневной изоляции для пациентов, выписанных из медицинских учреждений.