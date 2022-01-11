Берлин, , 19:46 — REGNUM Жители Германии в 2021 году купили в общей сложности 273 миллиона книг. Согласно рейтингу Media Control Ranking, самой популярной среди них стал роман американской писательницы и зоолога Делии Оуэнс «Песнь о раках», проданный в количестве почти 700 тысяч экземпляров. Об этом сообщает 11 января издание Spiegel.

Немецкая писательница Юли Зе заняла второе место в рейтинге со своей книгой «О людях». Социальный роман о жителе бранденбургской деревни лидировал по продажам в первом полугодии 2021 года.

Также в число самых продаваемых книг в Германии вошли книга о кошках «Лапы со стола» Хейпа Керкелинга, психологический триллер «Плейлист» Себастьяна Фитцека и детективный роман «Мисс Меркель: убийство в Уккремарке» Дэвида Сафьера.