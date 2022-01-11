Лагос, Нигерия, 11 января, 2022, 19:34 — ИА Регнум. Бывший глава Временного национального правительства Нигерии Эрнест Шонекан скончался в городе Лагосе в возрасте 85 лет, пишет 11 января Рremium Тimes.

Нигерия

Он с 26 августа по 17 ноября 1993 г. возглавлял временное правительство, которое было назначено после смещения президента Ибрагима Бабангиды. В ноябре 1993 г. в Нигерии произошёл военный переворот, и Шонекана отстранили от власти.

Комментируя известия о кончине политика, нигерийский президент Мухаммаду Бухари выразил родственникам и близким Шонекана свои соболезнования. Он назвал покойного «миротворцем».