Москва, 11 января, 2022, 19:32 — ИА Регнум. Певец и актёр Алексей Воробьёв рассказал в одном из интервью о том, как инсульт изменил его творческую жизнь. Об этом 11 января пишет Lenta.ru.

Пресс-служба фестиваля «Золотой Феникс» Алексей Воробьев

По словам Воробьёва, он пережил инсульт ещё в 2013 году после автомобильной аварии, произошедшей в Лос-Анджелесе (США). После этого артист перестал заниматься вокальной деятельностью: «Я стал искать место по другую сторону камеры: начал писать сценарии, снимать как режиссер, научился монтировать. Только когда я физически не мог выходить в кадр, освоил всю закадровую работу», — признался он.

ИА REGNUM напоминает, что Алексей Воробьёв представлял Россию на конкурсе «Евровидение» в 2011 году. Тогда он занял 16-е место.