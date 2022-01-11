Бишкек, , 19:32 — REGNUM Стратегия интеграции до 2025 года включает в себя создание и развитие транспортной инфраструктуры, в том числе в рамках сопряжения Евразийского экономического союза с китайской инициативой «Один пояс — Один путь». Об этом говорится в обращении президента Садыра Жапарова к главам стран-членов ЕАЭС, председателем которого Киргизия стала в 2022 году.

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По его словам, также целесообразно продвижение и дальнейшая реализация проекта по строительству железной дороги «Китай — Киргизия — Узбекистан».

«Важно развивать диалоговый формат сотрудничества и торгово-экономические отношения со странами Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Индо-Тихоокеанского региона, Северной Африки, а также Латиноамериканского континента», — подчеркнул президент Киргизии.

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