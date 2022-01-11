Москва, , 20:10 — REGNUM Назначение Аскара Умарова на пост министра информации Казахстана — плохой знак для России. Об этом 11 января заявил ИА REGNUM социолог Филипп Гриль.

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«Назначение на один из ключевых постов в новом правительстве Казахстана такой одиозной и откровенно недружественной для России фигуры, как Аскар Умаров, вызывает горечь и возмущение», — заявил эксперт.

По мнению политолога, это говорит о том что прежний идеологический курс Казахстана вряд ли претерпит серьезные изменения.

Все мы помним, что предшествовало трагическим событиям в Казахстане: «языковые патрули», издевающиеся над русскими людьми, попытки реабилитации туркестанских батальонов вермахта, активная латинизация казахского языка… Казалось что произошедший взрыв должен был бы чему-то научить правящую казахскую элиту. Но увы, мы видим те же грабли, те же радикальные националистические русофобские фигуры в обойме. Филипп Гриль

Эксперт недоумевает: ради чего российские солдаты рискуют жизнями, неужели ради того, чтобы «к власти приходили умаровы, и чтоб дрейф Казахстана в сторону от России продолжался».

Напомним, что на пост министра информации Казахстана был назначен скандально известный своими антироссийскими и русофобскими высказываниями Аскар Умаров.