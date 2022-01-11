Манагуа , 11 января, 2022, 19:36 — ИА Регнум. В столице Никарагуа Манагуа 10 января состоялась инаугурация президента Даниэля Ортеги и вице-президента Росарио Мурильо. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Cancillería Ecuador Росарио Мурильо и Даниэль Ортега

Важным гостем церемонии стала китайская делегация во главе с вице-президентом Всекитайского собрания народных представителей Цао Цзяньмином. Несомненно, новый срок Ортеги будет сопровождаться многопрофильным сотрудничеством с Китаем. «Китайская и Сандинистская революция имеют общие пути и цели — мы стремимся к искоренению бедности», — заявил Ортега перед международными делегатами.

Помимо китайских гостей на церемонии присутствовали и три лидера карибских государств: президент Кубы Мигель Диас-Канель, президент Венесуэлы Николас Мадуро и глава Гондураса Хуан Орландо Эрнандес.