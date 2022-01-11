Курган, , 19:25 — REGNUM В Кургане 11 января 2022 года произошёл скандальный инцидент у здания регионального департамента здравоохранения. Заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина пристыдила мать ребёнка-диабетика, которая вышла на пикет, сообщает Znak.com.

Лариса Кокорина Kurganobl.ru

Напомним, матери курганских детей-диабетиков с 2021 года добиваются от регионального депздрава обеспечения их детей бесплатными системами непрерывного мониторинга глюкозы в крови.

В департаменте отвечали, что пишут в Министерства здравоохранения заявления с просьбой включить системы непрерывного мониторинга глюкозы в утверждённый правительством России перечень бесплатных средств. Чтобы оплатить из регионального бюджета системы мониторинга для детей, необходимо 28 млн бюджетных рублей, уточняли ранее в депздраве Зауралья.

Тем временем, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области и ЯНАО системы непрерывного мониторинга глюкозы для детей-диабетиков выдаются бесплатно. Они оплачиваются из региональных бюджетов. Курганские матери ребятишек с сахарным диабетом регулярно выходят на пикеты у здания правительства Курганской области. Сегодня. 11 января вышла у здания департамента здравоохранения Курганской области на традиционный пикет Елена Букреева. По словам Елены, замгубернатора Лариса Кокорина даже не захотела с ней здороваться.

«Я поздоровалась. Она говорит: «А вам не стыдно?» Я отвечаю: «Почему мне должно быть стыдно? Я хочу, чтобы для наших детей было лучше, это по закону». Она мне говорит: «Другими методами этого добиваются», — цитирует Znak.com мать ребёнка-диабетика.

По факту данного диалога Лариса Кокорина выступила официально, через региональный оперативный штаб.

«Говоря о «других методах», имела в виду, что у мам есть возможность обратиться напрямую в департамент здравоохранения и получить ответы. Мы знаем о данной ситуации, и департамент здравоохранения уже работает в этом направлении. Мне очень жаль, если мои слова как-то задели Елену Викторовну. Ни в коем случае не хотела её обидеть, и если мои слова были поняты ею в таком ключе, то я искренне приношу свои извинения», — заявила Лариса Кокорина.

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