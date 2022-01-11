Бишкек, 2 мая, 2024, 19:48 — ИА Регнум. Граждан Киргизии призвали не ездить в Россию без крайней необходимости. Об этом заявил МИД республики в опубликованном 2 мая сообщении.

(сс) Vpk. name

Внешнеполитическое ведомство республики сообщило, что, по состоянию на 2 мая, в адрес диппредставительства и консульских учреждений Киргизии в России не поступало сигналов о том, чтобы гражданам республики отказывали во въезде в РФ.

МИД Киргизии при этом сообщил, что отслеживают ситуацию в России, а также влияние этой ситуации «на правовое положение граждан» республики.

Ведомство заявило, что вновь рекомендует согражданам воздержаться от поездки на её территорию, если для поездки нет веских оснований. Рекомендуется соблюдать эту рекомендацию до снятия ранее введённых дополнительных мер безопасности и режима усиленного контроля пропуска через государственную границу.

Также МИД Киргизии сообщил, что, при необходимости поездки в Россию, он рекомендует гражданам «заблаговременно проверить наличие ограничений на въезд» в страну.