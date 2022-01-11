11 января 2022 | Время чтения 6 мин

Академия одного из китайских IT-гигантов представила отчёт об основных технологических тенденциях в ближайшие несколько лет, которые ускорят прорывы в ключевых секторах экономики и общества и будут стоить этому обществу десятки триллионов долларов. Возможно, это кардинально изменит само общество. Но в какую сторону?

Ангелина Потеряйко, , 20:08 — REGNUM Чего только не предпринимают IT-гиганты, чтобы перекроить мир и человека в нём по своим лекалам. Полная интеграция IT-бизнеса с наукой и её финансовое обеспечение — один из хитроумных планов для формирования своей, технопозитвной научной повестки, новой цифровой реальности и нового цифрового человека.

Искусственный интеллект Иван Шилов © ИА REGNUM

Исследовательское подразделение китайской технологической компании Alibaba Group заявило, что в ближайшее время инновации будут перенесены из физического мира в смешанную реальность, поскольку цифровые технологии способствуют «зелёному» и устойчивому будущему. К такому выводу специалистов из академии подтолкнул сделанный ими отчет о технологических тенденциях на ближайшие несколько лет. Отчет был составлен после анализа миллионов публичных статей и заявок на патенты за последние три года и проведения интервью примерно со 100 учеными.

Именно на смешанную реальность делают ставку ученые, нанятые IT-концерном, объясняя это тем, что достижения в области оцифровки, «интернетизации» и искусственный интеллект (ИИ) переопределяют цифровой мир, тесным образом связанный с миром физическим.

Искусственный интеллект Цитата из кф «Из машины». Реж. Алекс Гарленд. 2014. Великобритания

Любимым словом технопозитивистов, которые, подстраиваясь под интересы крупного бизнеса, задают траекторию движения для своих IT-корпораций, является конвергенция.

В ближайшие пять лет конвергенции подвигнутся облачные вычисления, интернет и устройства. При этом «облака», сети и устройства будут иметь четкое разделение труда.

Облака будут отвечать за централизованные вычисления и глобальную обработку данных, сети будут соединять различные формы других сетей в облаке для создания глобальной сети.

По прогнозам Markets and Markets, мировой рынок облачных вычислений вырастет до 947,3 млрд долларов к 2026 году с 445,3 млрд долларов в 2021 году.

ИИ выступит в качестве основного производственного инструмента в научных открытиях — от формирования первоначальной гипотезы до экспериментальных процедур. По мнению сотрудников академии, это сократит циклы исследований и повысит производительность ученых. Таким образом, ИИ также поможет открывать новые научные законы.

Искусственный разум Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно отчёту ReportLinker, этот сектор вырастет с 725,56 млрд долларов в 2021 году до 822,49 млрд долларов до конца 2022 года и составит 1,3 трлн долларов к 2026 году.

Следующая прорывная технология, по мнению авторов отчета, — кремниевый фотонный чип, который представляет собой комбинацию двух самых важных изобретений 20-го века — кремниевой интегральной схемы и полупроводникового лазера. В отличие от своих электронных аналогов, он обеспечивает более быструю передачу данных на большие расстояния. Прогнозируется, что рост облачных вычислений и ИИ будет способствовать быстрому развитию технологий кремниевой фотоники и спросу на них.

Кремниевый чип David Carron

Исследовательская компания Markets and Markets прогнозирует, что к 2027 году рынок вырастет до 4,6 млрд долларов с 1,1 млрд долларов в 2021 году.

В фокусе IT-корпораций модная зелёная экономика, которая будет испытывать на себе все прелести роста инвестиций. Поэтому одним из самых перспективных направлений является технология ИИ для возобновляемых источников энергии, которая сможет обеспечить безопасность и надежность электросетей в условиях непредсказуемого характера производства электроэнергии из возобновляемых источников. Кусок сытного «зелёного» пирога не мог быть не замечен IT-гигантами: в недавнем отчете Allied Market Research говорится, что мировой рынок возобновляемых источников энергии, который в 2020 году оценивался в 881,7 млрд долларов, к 2030 году может достигнуть примерно 2 трлн долларов.

Альтернативная энергетика Leaflet

Еще один жирный кусок мирового денежного пирога — это медицина, которая превратилась в крупнейший бизнес, так как тесно связана с одной их важных ценностей человека — здоровьем. Туда еще несколько лет назад направили свой пристальный взгляд технологические компании. Там возлежат их надежды на ближайшее десятилетие. Ожидается, что конвергенция ИИ и точной медицины будет способствовать интеграции медицинских знаний для того, чтобы добиться максимальной точности исследований, исключающих индивидуальный опыт, научные пробы и ошибки.

По данным ReportLinker, мировой рынок точной (ИИ) медицины вырастет до 118,32 млрд долларов к 2025 году с 72,58 млрд долларов в 2021 году.

Одна из социальных и этических проблем, связанных с ИИ и BigData, — конфиденциальность персональных данных. Эта проблема поднимается на каждой конференции, посвященной ИИ и машинному обучению, для её решения принимаются законы, ограничивающие деятельность онлайн платформ. Техногинанты готовы решить и этот вопрос, запустив технологию вычислений с сохранением конфиденциальности через использование методов обработки данных без раскрытия информации о пользователе.

Данных по объему рынка такой технологии пока не существует, так как не существует и самой технологии. Но, ввиду популярности темы и вводимых в ряде стран запретительных мер, можно ожидать стартовых значений размера рынка в миллиарды долларов.

Когда простая реальность полна неразрешимых противоречий — от житейских до глобальных политических — расширенная реальность спешит на помощь человечеству. В ближайшие три года прогнозируется появление нового поколения очков дополненной реальности — XR, внешне и на ощупь неотличимых от обычных очков. Именно они позволят соединить реальный и виртуальный мир и взаимодействие человека и машины для «полного расцвета» мира расширенного, в котором есть место развлечениям, социальным сетям, работе в офисе, образованию и здравоохранению и, конечно же, покупкам.

По данным Market Research Future, рынок XR оценивается в 27 миллиардов долларов в 2018 году и, как ожидается, достигнет 393 миллиардов долларов к 2025 году при ежегодном темпе роста в 69,4%.

И наконец, высокие технологии исполнили давнюю, смелую и частично реализованную мечту человека — вышли в космос для «трудовой деятельности». Речь идёт о спутниково-наземных интегрированных вычислениях, которые призваны сделать цифровые услуги более доступными и инклюзивными по всей Земле. Интегрированные спутниковые и наземные вычисления — это система, которая объединяет спутники, спутниковые сети, наземные системы связи и технологии облачных вычислений.

По данным компании Verified Market Research, мировой рынок спутниковой связи оценивался в 65,68 млрд долларов в 2020 году и, как ожидается, достигнет 131,68 млрд долларов к 2028 году.

Непрерывные исследования и инновации, инициированные и оплачиваемые технологическими гигантами, способствуют фактически насильственному продвижению технологий во многих отраслях промышленности, услуг и науки, оставляя человеку и человечности все меньше и меньше места и права на принятие решений.

Конвергенция машины и человека — основная мечта технопозитивистов, отбрасывающих понятия человеческого сознания и воли, творчества, нравственности, ценностей. Поэтому и лечение людей, и научные открытия представляются им делом алгоритмически несложным, легко перекладываемым на интегрированные вычисления. Думается, что в результате таких высокотехнологических экспериментов над людьми появится новая цивилизация биороботов — придатков нейросетей. И тогда мечта мега-IT-корпораций сбудется окончательно.

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