Ангелина Потеряйко, 11 января 2022, 20:08 — REGNUM Чего только не предпринимают IT-гиганты, чтобы перекроить мир и человека в нём по своим лекалам. Полная интеграция IT-бизнеса с наукой и её финансовое обеспечение — один из хитроумных планов для формирования своей, технопозитвной научной повестки, новой цифровой реальности и нового цифрового человека.

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
Иван Шилов © ИА REGNUM

Исследовательское подразделение китайской технологической компании Alibaba Group заявило, что в ближайшее время инновации будут перенесены из физического мира в смешанную реальность, поскольку цифровые технологии способствуют «зелёному» и устойчивому будущему. К такому выводу специалистов из академии подтолкнул сделанный ими отчет о технологических тенденциях на ближайшие несколько лет. Отчет был составлен после анализа миллионов публичных статей и заявок на патенты за последние три года и проведения интервью примерно со 100 учеными.

Именно на смешанную реальность делают ставку ученые, нанятые IT-концерном, объясняя это тем, что достижения в области оцифровки, «интернетизации» и искусственный интеллект (ИИ) переопределяют цифровой мир, тесным образом связанный с миром физическим.

Искусственный интеллект
Искусственный интеллект
Цитата из кф «Из машины». Реж. Алекс Гарленд. 2014. Великобритания

Любимым словом технопозитивистов, которые, подстраиваясь под интересы крупного бизнеса, задают траекторию движения для своих IT-корпораций, является конвергенция.

В ближайшие пять лет конвергенции подвигнутся облачные вычисления, интернет и устройства. При этом «облака», сети и устройства будут иметь четкое разделение труда.

Облака будут отвечать за централизованные вычисления и глобальную обработку данных, сети будут соединять различные формы других сетей в облаке для создания глобальной сети.

По прогнозам Markets and Markets, мировой рынок облачных вычислений вырастет до 947,3 млрд долларов к 2026 году с 445,3 млрд долларов в 2021 году.

ИИ выступит в качестве основного производственного инструмента в научных открытиях — от формирования первоначальной гипотезы до экспериментальных процедур. По мнению сотрудников академии, это сократит циклы исследований и повысит производительность ученых. Таким образом, ИИ также поможет открывать новые научные законы.

Искусственный разум
Искусственный разум
Дарья Драй © ИА REGNUM

Согласно отчёту ReportLinker, этот сектор вырастет с 725,56 млрд долларов в 2021 году до 822,49 млрд долларов до конца 2022 года и составит 1,3 трлн долларов к 2026 году.

Следующая прорывная технология, по мнению авторов отчета, — кремниевый фотонный чип, который представляет собой комбинацию двух самых важных изобретений 20-го века — кремниевой интегральной схемы и полупроводникового лазера. В отличие от своих электронных аналогов, он обеспечивает более быструю передачу данных на большие расстояния. Прогнозируется, что рост облачных вычислений и ИИ будет способствовать быстрому развитию технологий кремниевой фотоники и спросу на них.

Кремниевый чип
Кремниевый чип
David Carron

Исследовательская компания Markets and Markets прогнозирует, что к 2027 году рынок вырастет до 4,6 млрд долларов с 1,1 млрд долларов в 2021 году.

В фокусе IT-корпораций модная зелёная экономика, которая будет испытывать на себе все прелести роста инвестиций. Поэтому одним из самых перспективных направлений является технология ИИ для возобновляемых источников энергии, которая сможет обеспечить безопасность и надежность электросетей в условиях непредсказуемого характера производства электроэнергии из возобновляемых источников. Кусок сытного «зелёного» пирога не мог быть не замечен IT-гигантами: в недавнем отчете Allied Market Research говорится, что мировой рынок возобновляемых источников энергии, который в 2020 году оценивался в 881,7 млрд долларов, к 2030 году может достигнуть примерно 2 трлн долларов.

Альтернативная энергетика
Альтернативная энергетика
Leaflet

Еще один жирный кусок мирового денежного пирога — это медицина, которая превратилась в крупнейший бизнес, так как тесно связана с одной их важных ценностей человека — здоровьем. Туда еще несколько лет назад направили свой пристальный взгляд технологические компании. Там возлежат их надежды на ближайшее десятилетие. Ожидается, что конвергенция ИИ и точной медицины будет способствовать интеграции медицинских знаний для того, чтобы добиться максимальной точности исследований, исключающих индивидуальный опыт, научные пробы и ошибки.

По данным ReportLinker, мировой рынок точной (ИИ) медицины вырастет до 118,32 млрд долларов к 2025 году с 72,58 млрд долларов в 2021 году.

Одна из социальных и этических проблем, связанных с ИИ и BigData, — конфиденциальность персональных данных. Эта проблема поднимается на каждой конференции, посвященной ИИ и машинному обучению, для её решения принимаются законы, ограничивающие деятельность онлайн платформ. Техногинанты готовы решить и этот вопрос, запустив технологию вычислений с сохранением конфиденциальности через использование методов обработки данных без раскрытия информации о пользователе.

Данных по объему рынка такой технологии пока не существует, так как не существует и самой технологии. Но, ввиду популярности темы и вводимых в ряде стран запретительных мер, можно ожидать стартовых значений размера рынка в миллиарды долларов.

Когда простая реальность полна неразрешимых противоречий — от житейских до глобальных политических — расширенная реальность спешит на помощь человечеству. В ближайшие три года прогнозируется появление нового поколения очков дополненной реальности — XR, внешне и на ощупь неотличимых от обычных очков. Именно они позволят соединить реальный и виртуальный мир и взаимодействие человека и машины для «полного расцвета» мира расширенного, в котором есть место развлечениям, социальным сетям, работе в офисе, образованию и здравоохранению и, конечно же, покупкам.

По данным Market Research Future, рынок XR оценивается в 27 миллиардов долларов в 2018 году и, как ожидается, достигнет 393 миллиардов долларов к 2025 году при ежегодном темпе роста в 69,4%.

И наконец, высокие технологии исполнили давнюю, смелую и частично реализованную мечту человека — вышли в космос для «трудовой деятельности». Речь идёт о спутниково-наземных интегрированных вычислениях, которые призваны сделать цифровые услуги более доступными и инклюзивными по всей Земле. Интегрированные спутниковые и наземные вычисления — это система, которая объединяет спутники, спутниковые сети, наземные системы связи и технологии облачных вычислений.

По данным компании Verified Market Research, мировой рынок спутниковой связи оценивался в 65,68 млрд долларов в 2020 году и, как ожидается, достигнет 131,68 млрд долларов к 2028 году.

Непрерывные исследования и инновации, инициированные и оплачиваемые технологическими гигантами, способствуют фактически насильственному продвижению технологий во многих отраслях промышленности, услуг и науки, оставляя человеку и человечности все меньше и меньше места и права на принятие решений.

Конвергенция машины и человека — основная мечта технопозитивистов, отбрасывающих понятия человеческого сознания и воли, творчества, нравственности, ценностей. Поэтому и лечение людей, и научные открытия представляются им делом алгоритмически несложным, легко перекладываемым на интегрированные вычисления. Думается, что в результате таких высокотехнологических экспериментов над людьми появится новая цивилизация биороботов — придатков нейросетей. И тогда мечта мега-IT-корпораций сбудется окончательно.

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