Бишкек, 11 января, 2022, 19:24 — ИА Регнум. Для повышения конкурентоспособности национальных экономик членов ЕАЭС в условиях глобальной волатильности и инфляции необходимо наращивать сотрудничество в промышленной и агропромышленной сферах. Об этом говорится в обращении президента Садыра Жапарова к главам стран-членов Евразийского экономического союза, председателем которого Киргизия стала в 2022 году.

Садыр Жапаров

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По его словам, киргизская сторона предлагает для этого разработать совместные программы и проекты, предусматривающие локализацию производственных мощностей в государствах-членах и реализацию проектов по импортозамещению.

«Также необходимо усиление промышленной кооперации, в том числе внедрение в них информационных, инновационных и «зеленых» технологий с целью снижения воздействия на окружающую среду и повышения эффективности наших экономик», — добавил Жапаров.

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