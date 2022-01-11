Констанца, Румыния, , 19:24 — REGNUM В румынском порту Констанца были задержаны десятки контейнеров с текстильным мусором из Канады, проходившим по документам как «одежда секонд-хенд». Об этом 11 января сообщил бухарестский телевизионный канал «Digi24».

Одежда для детей Александр Погожев © ИА REGNUM

Как сообщают сотрудники пограничной полиции Румынии, проводившие досмотр контейнеров, подобная «одежда» является непригодной для использования.

«Это в буквальном смысле слова — рваная, плохо пахнущая ветошь, которую необходимо срочно утилизировать», — говорится в отчете пограничников. Согласно таможенной декларации, груз предназначался для элитного магазина в уезде Муреш (Трансильвания).

Ведется следствие. Предполагается, что в данном случае речь идет о крупной таможенной афере.

Представители Службы охраны окружающей среды и Национального агентства по защите прав потребителей Румынии заявили, что указанный товар не может быть реализован на румынской территории. По местному законодательству, он будет возвращен отправителю.

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