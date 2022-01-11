В румынской Констанце обнаружено 77 тонн негодной одежды из Канады
Констанца, Румыния, 11 января, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В румынском порту Констанца были задержаны десятки контейнеров с текстильным мусором из Канады, проходившим по документам как «одежда секонд-хенд». Об этом 11 января сообщил бухарестский телевизионный канал «Digi24».
Как сообщают сотрудники пограничной полиции Румынии, проводившие досмотр контейнеров, подобная «одежда» является непригодной для использования.
«Это в буквальном смысле слова — рваная, плохо пахнущая ветошь, которую необходимо срочно утилизировать», — говорится в отчете пограничников. Согласно таможенной декларации, груз предназначался для элитного магазина в уезде Муреш (Трансильвания).
Ведется следствие. Предполагается, что в данном случае речь идет о крупной таможенной афере.
Представители Службы охраны окружающей среды и Национального агентства по защите прав потребителей Румынии заявили, что указанный товар не может быть реализован на румынской территории. По местному законодательству, он будет возвращен отправителю.