Констанца, Румыния, 11 января, 2022, 19:24 — ИА Регнум. В румынском порту Констанца были задержаны десятки контейнеров с текстильным мусором из Канады, проходившим по документам как «одежда секонд-хенд». Об этом 11 января сообщил бухарестский телевизионный канал «Digi24».

Александр Погожев ИА REGNUM Одежда для детей

Как сообщают сотрудники пограничной полиции Румынии, проводившие досмотр контейнеров, подобная «одежда» является непригодной для использования.

«Это в буквальном смысле слова — рваная, плохо пахнущая ветошь, которую необходимо срочно утилизировать», — говорится в отчете пограничников. Согласно таможенной декларации, груз предназначался для элитного магазина в уезде Муреш (Трансильвания).

Ведется следствие. Предполагается, что в данном случае речь идет о крупной таможенной афере.

Представители Службы охраны окружающей среды и Национального агентства по защите прав потребителей Румынии заявили, что указанный товар не может быть реализован на румынской территории. По местному законодательству, он будет возвращен отправителю.