Астана, 11 января, 2022, 19:22 — ИА Регнум. Специалисты «Сбера» восстановили работу почти всех банкоматов и отделений, расположенных на территории Казахстана, сообщает 11 января пресс-служба кредитно-финансовой организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Казахстана

По утверждению «Сбера», несмотря на повреждения многих банкоматов в ходе массовых беспорядков, удалось сохранить денежные средства клиентов банка в полном объёме.

«В настоящий момент практически все банкоматы и отделения «Сбера» в Казахстане работают в штатном режиме и предоставляют услуги клиентам во всех регионах страны. Ранее была полностью возобновлена работа всех головных офисов», — указано в сообщении.

Полное восстановление нормальной работы отделений и всей сети банкоматов происходит на фоне стабилизации ситуации в Казахстане.

«Благодаря своевременному обновлению парка банкоматов, оснащённых сверхпрочными сейфами и современными технологиями защиты, удалось отразить вандальные действия злоумышленников и, несмотря на внешние повреждения ряда устройств, сохранить денежные средства клиентов в полном объёме», — утверждают представители кредитной организации.