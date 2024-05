Лондон, 11 января, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Британская рок-группа Placebo выпустила песню под названием Try Better Next Time. О выходе сингла коллектив сообщил в своём Instagram-аккаунте 11 января.

Arek Olek Концерт группы Placebo

https://www.instagram.com/tv/CYkWEvrJ7d6/

Песня Try Better Next Time входит в трек-лист будущего альбома группы Never Let Me Go. Релиз пластинки запланирован на 25 марта 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что Placebo уже выпустила две композиции из предстоящего альбома. Трек Beautiful James вышел в сентябре 2021 года, а Surrounded by Spies — в ноябре.