Нью-Йорк, США, 11 января 2022, 19:12 — REGNUM Правительство Мали имеет полное право по собственному усмотрению выбирать иностранных партнеров по вопросам обеспечения безопасности, заявил 11 января постпред России в ООН Василий Небензя.
При этом он подчеркнул, что критика таких действий, которую постоянно позволяют себе ряд стран мира, является лицемерной.
Кроме того, постпред России напомнил, что истерия, которая продолжается вокруг деятельности в Мали российских частных военных компаний является проявлением двойных стандартов.
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