Нью-Йорк, США, , 19:12 — REGNUM Правительство Мали имеет полное право по собственному усмотрению выбирать иностранных партнеров по вопросам обеспечения безопасности, заявил 11 января постпред России в ООН Василий Небензя.

Владимир Путин на саммите Россия – Африка Kremlin.ru

При этом он подчеркнул, что критика таких действий, которую постоянно позволяют себе ряд стран мира, является лицемерной.

Кроме того, постпред России напомнил, что истерия, которая продолжается вокруг деятельности в Мали российских частных военных компаний является проявлением двойных стандартов.

Читайте ранее в этом сюжете: Путин назначил нового посла РФ в Тунисе