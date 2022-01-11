Нью-Йорк, США, 11 января, 2022, 19:12 — ИА Регнум. Правительство Мали имеет полное право по собственному усмотрению выбирать иностранных партнеров по вопросам обеспечения безопасности, заявил 11 января постпред России в ООН Василий Небензя.

Kremlin.ru Владимир Путин на саммите Россия – Африка

При этом он подчеркнул, что критика таких действий, которую постоянно позволяют себе ряд стран мира, является лицемерной.

Кроме того, постпред России напомнил, что истерия, которая продолжается вокруг деятельности в Мали российских частных военных компаний является проявлением двойных стандартов.