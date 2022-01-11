София, , 19:12 — REGNUM Федерация транспортников Болгарии (ФТБ) пригрозила правительству страны проведением общенациональной забастовки в том случае, если официальная София не выделит дополнительные средства на поддержку системы общественного транспорта Софии, Варны, Бургаса и других крупных болгарских городов. Об этом 11 января пишет софийская газета «24 часа».

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Как утверждают профсоюзные лидеры, в настоящее время болгарские автобусы, троллейбусы и метро работают на городских линиях себе в убыток, а тысячи сотрудников отрасли вынуждены увольняться из-за низкой заработной платы и отсутствия социальных льгот.

Кроме того, из-за карантинных мер, связанных с пандемией коронавируса, практически во всех городах Болгарии сокращено количество соответствующих маршрутов и единиц подвижного состава. Проведенные в сентябре-октябре 2021 года переговоры ФТБ с тогдашним временным правительством Болгарии переговоры результатов не дали.

«Если не будет возобновлен диалог с государством, начнутся массовые протесты», — резюмировал заместитель председателя транспортной комиссии при Софийском общественном совете Зафир Зарков.

Ранее правительство Болгарии одобрил выделение 178 млн левов ($103,2 млн) на компенсации убытков общественного транспорта Софии. Впоследствии оказалось, что эта сумма не может быть выплачена в полном объеме из-за бюрократических препятствий.

В других населенных пунктах Болгарии транспортники не получают финансовой поддержки по причине нехватки бюджетных средств.

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