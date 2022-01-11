11 января 2022 | Время чтения 1 мин

Василий Иванов, , 20:35 — REGNUM На Москву надвигаются самые сильные в новом году морозы. Однако такая погода в столице продлится недолго.

В среду, 12 января, температура воздуха в Москве понизится до −11…−13 °C.

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

«Морозы продержатся ближайшие двое суток, но уже в пятницу резко потеплеет, и столбики термометров устремятся к нулевой отметке. При этом показания барометров буквально обрушатся на самое барическое «днище» с 757 до 720 мм. рт. ст., что самым негативным образом скажется на самочувствии метеозависимых людей», — рассказал на своей странице инстаграм ведущий сотрудник Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM

Накануне столичный регион накрыл сильный снегопад, в результате чего пробки на дорогах достигли 7 баллов из 10 возможных. Кроме того, были задержаны более 60 рейсов или отменены в трех столичных аэропортах.

Снегопад в Москве Василий Иванов © ИА REGNUM