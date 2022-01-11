Москва, 11 января, 2022, 19:03 — ИА Регнум. Успехов на новом посту пожелал российский премьер-министр Михаил Мишустин казахстанскому коллеге Алихану Смаилову в ходе телефонного разговора 11 января, сообщили в пресс-службе правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

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В ходе беседы главы правительств «подчеркнули важность дальнейшего укрепления конструктивного сотрудничества» двух стран. «Особое внимание было уделено активизации интеграционного взаимодействия в Евразийском экономическом союзе», — говорится в сообщении.

Кроме того, глава российского правительства направил своему коллеге поздравительное послание, в котором выразил готовность укреплять совместными усилиями торгово-экономическое, инвестиционное, научно-техническое и культурно-гуманитарное сотрудничество.