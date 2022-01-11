Оричевский район, , 18:53 — REGNUM В закрытой изнутри квартире в Оричевском районе обнаружено тело 5-летнего мальчика с ножевыми ранениями. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Кировской области.

Убийство

Рядом находилось тело отца ребёнка без видимых признаков насильственной смерти. По факту обнаружения тела несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящее время проводится комплекс необходимых мероприятий для установления всех обстоятельств произошедшего. На место происшествия выехал глава регионального СУ СКР Андрей Виноградов, а также сотрудники Нововятского межрайонного следственного отдела и следователи-криминалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале января cуд арестовал двоих подозреваемых в убийстве 5-летней девочки в Костроме. 4 января девочка вышла гулять на улицу, где ее похитили двое мужчин и скрылись.

Позже силовики задержали подозреваемых, которые признались в убийстве, тело ребенка нашли в комнате одного из общежитий. Оба подозреваемых ранее судимы.

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