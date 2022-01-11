Монако, 11 января, 2022, 18:51 — ИА Регнум. 20-летний французский центральный защитник «Монако» Бенуа Бадиашиле стал главной трансферной целью «Ньюкасла» после сорвавшейся сделки по переходу защитника «Лилля» Свена Ботмана. Об этом 11 января сообщил журналист Фабрицио Романо.

Футбольный клуб «Монако»

В текущем сезоне Бенуа Бадиашиле принял участие в двадцати матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с «Реал Сосьедадом».

Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 20-летнего защитника в 28 миллионов евро. Соглашение футболиста с «монегасками» рассчитано до 30 июня 2024 года.

Ранее сообщалось, что руководство «Лилля» намерено сделать все возможное, чтобы удержать Свена Ботмана как минимум до конца сезона.