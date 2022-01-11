«Ньюкасл» переключился с Ботмана на защитника «Монако» Бадиашиле
Монако, 11 января, 2022, 18:51 — ИА Регнум. 20-летний французский центральный защитник «Монако» Бенуа Бадиашиле стал главной трансферной целью «Ньюкасла» после сорвавшейся сделки по переходу защитника «Лилля» Свена Ботмана. Об этом 11 января сообщил журналист Фабрицио Романо.
В текущем сезоне Бенуа Бадиашиле принял участие в двадцати матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился одной результативной передачей в поединке с «Реал Сосьедадом».
Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 20-летнего защитника в 28 миллионов евро. Соглашение футболиста с «монегасками» рассчитано до 30 июня 2024 года.
Ранее сообщалось, что руководство «Лилля» намерено сделать все возможное, чтобы удержать Свена Ботмана как минимум до конца сезона.