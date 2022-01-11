Минск, , 18:50 — REGNUM Белорусские и российские истребители Су-30СМ совместно провели воздушное патрулирование границ Союзного государства, сообщает 11 января пресс-служба Минобороны Белоруссии в своем Телеграм-канале.

Истребитель СУ-30СМ Минобороны России

Сообщение сопровождается видео, демонстрирующим боевую нагрузку истребителей.

Напомним, с ноября 2021 года российские и белорусские истребители патрулируют воздушную государственную границу Белоруссии. Кроме того, российские дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России отрабатывают взаимодействие с авиацией и системой ПВО Белоруссии.

При этом в октябре 2022 года Белоруссия должна получить вторую партию российских многоцелевых истребителей поколения «4+» Су-30СМ.

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