Ярославль, , 18:49 — REGNUM В Ярославле завершается строительство хирургического корпуса областной онкобольницы и детской поликлиники. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на правительство области.

Новый корпус онкобольницы Yarregion.ru

11 января на двух стройках побывал врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. Возведение двух зданий уже завершено, инженерные коммуникации к объектам здравоохранения подведены. Подрядчиком выступает группа компаний «ЕКС».

"На строительной площадке хирургического корпуса онкологической больницы ведутся пуско-наладочные работы систем электроснабжения, работы по монтажу систем автоматизации и диспетчеризации, параллельно завершается чистовая отделка помещений. На объекте задействовано порядка 180 человек. Второй наш объект — Детская поликлиника — реализуемая в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», готов к приемке медоборудования», — рассказал заместитель генерального директора ГК «ЕКС» Леонид Суханов.

Проект хирургического корпуса онкобольницы разработан именно для Ярославля. Здание имеет площадь более 20 тысяч квадратных метров. Тут появится несколько отделений: приемное, лучевой диагностики, внутрипросветной эндоскопической диагностики и анестезиологии и реанимации, а также стационар, операционный блок, экспресс-лаборатория.

«Для онкоцентра планируем закупить полторы тысячи единиц медтехники, и сейчас одна из наших ключевых задач — сократить сроки согласований и провести все закупки в сжатые сроки, централизовав процесс. Это позволит сдать объект уже в августе, раньше, чем предусмотрено контрактом. И жители области с онкозаболеваниями смогут раньше начать получать высокотехнологичную медпомощь в новом современном учреждении», — заявил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев.

Михаил Евраев на объекте Yarregion.ru

На закупку оборудования для хирургического корпуса выделено более 1,5 млрд рублей. Что касается детской поликлиники, то для нее купят 150 единиц медтехники.

«Новую поликлинику люди очень ждут, потребность в ней острая: Фрунзенский район расширяется, здесь много детей, подростков. Объект готов, вопрос с кадровой обеспеченностью решен. Давайте оперативно, за полгода, решим все вопросы с закупкой оборудования», — поставил задачу врио губернатора.

Поликлинику планируется ввести в строй также в августе 2022 года. Медучреждение будет обслуживать до 500 маленьких пациентов за смену.

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