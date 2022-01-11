Сеул, , 18:48 — REGNUM С призывом к властям Северной Кореи прекратить ракетные испытания обратился Комитет начальников штабов южнокорейских ВС, пишет 11 января The Korea Herald.

Запуск баллистической ракеты. КНДР Wiihot.com

Отметив, что Пхеньян должен прекратить пуски, власти Южной Кореи заявили, что проводимые северными соседями испытания «представляют значительную угрозу международному миру и безопасности, а также не способствуют снижению военной напряжённости на фоне продолжающихся дипломатических усилий по установлению мира на Корейском полуострове».

Кроме того, южнокорейское военное ведомство заверило Пхеньян, что занято укреплением систем реагирования и уже сейчас имеет возможность обнаруживать и перехватывать ракеты.

Напомним, Северная Корея провела очередные ракетные испытания 11 января в 01:27 мск: в сторону Японского моря была запущена ракета, предположительно, баллистическая.

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