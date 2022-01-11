Бишкек, , 18:45 — REGNUM Важно обеспечить принцип «четырех свобод», закрепленный в Договоре о создании Евразийского экономического союза. Об этом заявил президент Садыр Жапаров в своём обращении к главам государств-членов ЕАЭС в связи с началом председательствования Киргизии в органах Союза в 2022 году.

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Он отметил, что работа в этом направлении не должна носить избирательный характер — необходимо выработать и внедрить эффективные меры и механизмы для оперативного устранения барьеров и противодействия их повторному возникновению.

«Для достижения результатов по данному вопросу следует придать соответствующий статус судебной ветви ЕАЭС и наделить дополнительными полномочиями коллегию Евразийской экономической комиссии», — подчеркнул Жапаров.

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