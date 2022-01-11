Москва, , 18:44 — REGNUM 23-летний российский центральный полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев близок к переходу в казанский «Рубин». Решение относительно будущего футболиста в составе «красно-синих» примет генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Об этом сообщило издание Metaratings.

Константин Кучаев Алексей Колчин. © ИА REGNUM

В текущем сезоне Кучаев принял участие в пятнадцати матчах за «армейцев» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним мячом в ворота «Зенит-Ижевска».

Прошлым летом Константина Кучаева хотел подписать московский «Локомотив». Два игрока ЦСКА Константин Марадишвили и Наир Тикнизян пополнили состав «железнодорожников» в летнее трансферное окно.