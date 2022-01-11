Москва, 11 января, 2022, 18:44 — ИА Регнум. 23-летний российский центральный полузащитник московского ЦСКА Константин Кучаев близок к переходу в казанский «Рубин». Решение относительно будущего футболиста в составе «красно-синих» примет генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев. Об этом сообщило издание Metaratings.

Алексей Колчин. ИА REGNUM Константин Кучаев

В текущем сезоне Кучаев принял участие в пятнадцати матчах за «армейцев» во всех турнирах, в которых отметился лишь одним мячом в ворота «Зенит-Ижевска».

Прошлым летом Константина Кучаева хотел подписать московский «Локомотив». Два игрока ЦСКА Константин Марадишвили и Наир Тикнизян пополнили состав «железнодорожников» в летнее трансферное окно.