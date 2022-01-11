Екатеринбург, , 18:41 — REGNUM В Свердловской области за новогодние праздники снизились темпы вакцинации от COVID-19. Это признал замгубернатора региона Павле Креков.

Коронавирус

Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего за праздники привились более 10 тыс. человек. По словам чиновника, это очень мало. Впрочем, Креков добавил, что в первые рабочие дни нового года темпы уже восстановились.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области уровень коллективного иммунитета составляет 65% всего населения.