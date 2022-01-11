Санкт-Петербург, 11 января, 2022, 19:06 — ИА Регнум. Список коммерческих предприятий Петербурга, решивших бойкотировать проверку у посетителей сертификатов с QR-кодами о вакцинации или перенесенном COVID-19, увеличился до 111 организаций. Об этом сообщил инициатор акции, ресторатор Александр Коновалов.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кодов при входе в фуд-корт Петербурга

За сегодняшний день, 11 января, к акции присоединились еще 17 организаций из различных сфер бизнеса. В Петербурге увеличивается не только количество предприятий, которые отказываются соблюдать постановление городского правительства, но и численность людей, которые выступают против QR-кодов.

Так, посетители популярной сети магазинов, реализующей товары бытовой химии, товары для дома и декоративную косметику, столкнулись с необходимостью предъявления кодов. Этот факт негативно повлиял на отношение покупателей к данной сети. Недовольные клиенты призывают бойкотировать посещение этих магазинов и избавляться различными способами от карт лояльности.

Юристы Петербурга напоминают, что посетитель без QR-кода, согласно постановлению Смольного, не должен находиться в заведении и получать обслуживание, передают «Невские новости». В случае, если это все же произошло, то ответственность будет лежать и на посетителе, и на владельце. Нарушителям может быть выписан штраф в размере от 1 тыс. до 30 тысяч рублей.

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Ранее прокуратура Санкт-Петербурга напомнила предпринимателям об административной и даже уголовной ответственности за нарушение антикоронавирусных требований властей, в том числе нормы о предъявлении иммунных сертификаций.