Нижнетавдинский район, Тюменская область, , 18:31 — REGNUM В Тюменской области организатор преступной группы и его четверо сообщников предстанут перед судом за незаконную рубку 193 сосен. Ущерб оценивается в более 7,8 млн рублей, сообщает ресс-служба прокуратуры региона.

Незаконно срубленный лес Пресс-служба прокуратуры Тюменской области

Следствием установлено, что ранее судимый житель Тюменского района создал в 2020 году группу по незаконной рубке леса. Преступная деятельность группы была пресечена должностным лицом «Тюменской авиабазы».

По факту пятеро граждан обвиняются по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений») и ч.3 ст. 191.1 УК РФ («Хранение, перевозка, переработка в целях сбыта, сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины»). Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии сотрудники лесничества в Сюмсинском районе сообщили о незаконной рубке 25 елей в лесном массиве на территории водоохранной зоны. Ущерб лесному хозяйству составил 4,982 млн рублей.

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