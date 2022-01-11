Вильнюс, , 18:31 — REGNUM Ситуация конфликта с КНР стимулирует Литву к поиску новых рынков, и даст стимул стать одной из самых конурентоспособных стран в Европе. Такое мнение в интервью радиостанции LRT высказала министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте.

Литва Иван Шилов © ИА REGNUM

«Этот небольшой кризис, в который мы попали из-за того, что Китай решил нас убрать из таможенных систем, должен дать нам возможностью стать самой конкурентоспособной страной в регионе, но, я надеюсь, и в Евросоюзе», — передаёт слова министра издание delfi.lt.

По мнению Армонайте, для повышения конкурентоспособности, Литве необходимо быть более дружелюбной к инвесторам, и, возможно, отменить налог на прибыль. При этом необходимо углублять сотрудничество с Тайванем, хотя именно из-за этого страна столкнулась с проблемами.

«Тайвань — одна из самых прогрессивных экономик в мире, поэтому Литва готовится в Тайпее открыть торговое представительство. Мы надеемся, что их инвестиции дойдут до Литвы, а наши экспортеры смогут вывозить товары на новые рынки», — заявила Армонайте.

По утверждению министра, на прошлой неделе представители Тайваня заявили о намерениях инвестировать в экономику Литвы 200 млн долларов.

По словам Армонайте, иностранные компании не собираются уходить из Литвы под давлением Китая. «Таких данных нет. Литва — одна из наиболее оцифрованных стран мира, она не потеряла своей привлекательности, репутация не пострадала» — сказала она.

Ранее СМИ сообщали о том, что Китай оказывает давление на немецкий концерн Continental, требуя отказаться от использования своего завода в Литве. В компании эту информацию не комментируют.

Также, по словам министра, в феврале литовские компании, пострадавшие от разрыва сотрудничества с КНР, смогут получить финансовую помощь от государства. Кроме того, Литва собирается удвоить количество своих торговых представительств по всему миру.