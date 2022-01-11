Монако, , 18:31 — REGNUM 25-летний атакующий полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин может продолжить карьеру в Английской Премьер-лиге. На футболиста, по словам издания «РБ Спорт», претендует лондонский «Вест Хэм».

Александр Головин

Ранее сообщалось, что в услугах Головина также заинтересован «Эвертон». Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского футболиста в 25 миллионов евро.

Александр Головин выступает за «Монако» с 27 июля 2018 года после перехода из московского ЦСКА за 30 миллионов евро. Соглашение российского футболиста с французским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

В текущем сезоне Головин принял участие в 23-х матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился тремя забитыми мячами и пятью результативными передачами.