Лос-Анджелес, США, , 18:30 — REGNUM Сериал «Анатомия страсти» получит продолжение в виде 19-го сезона. Об этом 11 января пишет «Канобу».

Кадр из сериала «Анатомия страсти» Кадр из сериала «Анатомия страсти»

К съёмкам новых эпизодов вернётся шоураннер Криста Вернофф. Премьера сезона запланирована на 24 февраля 2022 года.

ИА REGNUM напоминает, что сериал «Анатомия страсти» впервые вышел ещё в 2005 году. Представители телеканала ABC, на котором транслируется шоу, отметили, что 19-ый сезон не станет финальным.

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