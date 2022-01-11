Москва, , 18:26 — REGNUM Практически по всей стране стартовал сбор новогодних елей. Как сообщает 11 января Рослесхоз, цель экологической инициативы — переработать отслужившие своё новогодние хвойные деревья для их повторного использования.

В Москве кампания по постпраздничному сбору ёлок проводится с 2016 года. В прошлом сезоне москвичи принесли в пункты приёма более 44,5 тыс. деревьев. Со 2 января по 20 февраля 2022 года в ходе акции «Ёлочный круговорот» в столице открылось почти 600 пунктов приёма деревьев. Переданные в них хвойные используют для получения щепы, которую можно будет применять для подсыпки вольеров и обустройства экологических троп.

В Московской области в январе традиционно проходит акция «Подари своей ёлке вторую жизнь!» — здесь организуют более 200 пунктов приёмов новогодних хвойных. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области ёлки будут принимать пункты сбора традиционной городской экоакции «Ёлки, палки и щепа».

В Уфе пройдет акция «Ёлки в щепки», в рамках которой горожане смогут сдают свои новогодние деревья на переработку с 2018 года. Экологическое мероприятие пройдет 15, 16, 22 и 23 января на 15 площадках. В Татарии собранные ёлки, сосны, пихты и лапник отвезут в фермерские хозяйства республики, где их переработают, и они станут витаминной добавкой к пище и теплой подстилкой для животных.

В Иркутске новогодним хвойным будут рады два зоопарка — это Зоосад и Сибирский зоопарк. Акция «Подари ёлку зоопарку» проводится и в Ярославле. Ёлки для животных — прекрасный источник витаминов, особенно витамина С, так необходимого в зимнее время.

В Краснодарском крае сбор новогодних хвойных деревьев централизованно организован у мусорных контейнеров при жилых комплексах. Деревья будут доставлены на полигон, измельчены в опилки для подсыпки садовых дорожек. В Пензе легко принять участие в акции «Спаси ёлку» в течение двух недель: достаточно оставить дерево в рядом на контейнерной площадке — его для переработки заберут специалисты.

Сбор деревьев организован также в Омске, Калининграде, Новокузнецке, Вологде, Курске, Улан-Удэ, в ряде других городов. Единственное требование при приеме ёлок на утилизацию — чтобы на них не было остатков украшений и мишуры.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пункты приёма живых елей Поволжской экологической компании открыли в Казани и в городе Набережные Челны. Работать они будут до 31 января.

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