Москва, 11 января, 2022, 18:24 — ИА Регнум. О своей выписке из больнице написала в Instagram 11 января певица Марина Хлебникова.

Шарль Бонье. Выздоровление. 1880

Марина Хлебникова «Сегодня мой лечащий врач позволил мне выписаться при условии, что я буду соблюдать все его предписания. Вы даже не представляете, как я этому рада».

По словам певицы, которая, напомним, была госпитализирована в Москве 18 ноября 2021 года с ожогами, она временно будет жить у друзей, пока идёт восстановление квартиры.