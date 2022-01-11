Курск, , 18:23 — REGNUM Итоги проверки воздуха около предприятия «Экотекс» в Курске направлены в Центрально-Черноземное межрегиональное управление Росприроднадзора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

Вредные примеси в воздухе

Местных жители жаловались на неприятный резкий запах в районе улиц Энергетиков и Серегина 4, 5, 6 и 8 января, и их жалобы подтвердились. Наличие в воздухе едкого запаха, похожего на выбросы от производственной деятельности предприятия, зафиксировали специалисты областного комитета природных ресурсов, которые выезжали по обращениям курян для контроля ситуации. Составлены акты.

Материалы мониторинга направлены в Росприроднадзор, потому что «Экотекс» является объектом федерального надзора. Предприятие ожидает очередная внеплановая проверка.

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