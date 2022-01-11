Тамбов, 11 января, 2022, 18:21 — ИА Регнум. Тамбовская область в ближайшие два года получит из федерального бюджета на капитальный ремонт и оснащение школ современным оборудованием 1,15 млрд рублей, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

Tambov.gov.ru Тамбовская область

Тамбовщина на ремонт и обновление школ получит в 2022 году 825 млн рублей, в 2023 году — 329 млн рублей. Всего за два года в регион направят 1,15 млрд рублей. Данные суммы указаны в распоряжении о распределении субсидий между регионами, которое подписал председатель правительства России Михаил Мишустин.

«В 2022 году планируется отремонтировать 14 школ, в 2023 году — еще семь. Две школы области ждет масштабный ремонт, который продлится около двух лет. За пять лет реализации проекта мы приведем в порядок не менее 20 школ», — прокомментировал руководитель области Максим Егоров.

В процесс проведения капитальных ремонтов будут вовлечены эксперты и родительское сообщество. В рамках общественного и родительского контроля они проследят за качеством выполнения ремонтных работ и ходом их проведения. Кроме того, учащиеся, родители и учителя смогут поучаствовать в обсуждении дизайн-проекта ремонтируемых школ и внести свои предложения по оформлению и организации образовательного пространства.

В целом в рамках стартующей программы капитального ремонта общеобразовательных учреждений в регионы страны в 2022—2023 годах будет направлено более 91,6 млрд рублей. По государственной программе «Развитие образования» за счёт этих средств обновят более 2 тыс. учебных заведений страны.