Махачкала, 11 января, 2022, 18:15 — ИА Регнум. Дорожно-транспортное происшествие с участием скорой помощи и двух легковых автомобилей произошло в ночь на 11 января в Дагестане. В результате автоаварии пострадали три человека, в том числе двое находившихся в машине скорой помощи.

(сс) Pixel-mixer Авария

ДТП произошло около 01:20 на перекрестке улиц Инженерная и Набережная в городе Хасавюрте. Нарушивший правила дорожного движения водитель «LADA Granta» столкнулся с автомашинами Луидор-225ОС3 (скорая помощь), за рулем которой находился 67-летний водитель, и «LADA Priora» под управлением 22-летнего жителя Бабаюртовского района.

В результате аварии попали в больницу с травмами различной степени тяжести пассажир и фельдшер скорой помощи, а также 25-летний пассажир «LADA Granta».

По факту аварии в настоящее время собран материал для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.