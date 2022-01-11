Лондон, 11 января, 2022, 18:14 — ИА Регнум. Жителям Британии во время газового кризиса и в условиях проблем с отоплением жилищ следует почаще обнимать своих домашних питомцев и друг друга, чтобы согреться, сообщает 11 января Financial Times со ссылкой на электронное письмо британской энергетической компании OVO Energy.

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Текст, разосланный компанией потребителям, содержал «десять простых и экономичных способов оставаться в тепле», вроде объятий с питомцами и близкими или употребления имбиря».

Письмо спровоцировало скандал, которым быстро воспользовались парламентарии, выступившие с критикой «оскорбительного документа».

Компания OVO Energy принесла извинения.

«Мы понимаем, как трудно нашим клиентам в этом году. Мы упорно ищем приемлемые решения для выхода из сложившейся ситуации», — указано в заявлении компании.

Напомним, биржевые спекуляции на газовом рынке Европы привели к резкому росту цен на газ. Ситуация усугубилась тем, что США перенаправили поставки сжиженного газа в Азию, где цены были выше.

При этом политики стран ЕС обвинили в этой ситуации Россию, которая, якобы, не нарастила поставки газа. Стоит отметить, что ни одного официального обращения о дополнительных газовых поставках Россия не получала.