Гватемала, , 18:47 — REGNUM Президент Гватемалы Алехандро Джамматтеи и вице-президент США Камала Харрис обсудили во время телефонного разговора 10 января пути решения внутренних проблем Гватемалы и миграции в США. Об этом сообщает новостное агентство Prensa Latina.

Гватемала

Основными темами разговора стали вопросы незаконной миграции и укрепления верховенства права. Харрис рассказала о проделанной работе по привлечению в карибский регион инвестиций в размере 12 миллиардов долларов, выразив надежду, что создание рабочих мест и активизация промышленности положительно скажутся на уменьшении миграционного потока. В 2021 году она посетила Гватемалу с миссией по устранению причин нелегальной миграции из Центральной Америки в США.

В сентябре прошлого года отношения между странами несколько остыли: Вашингтон обвинил генерального прокурора Гватемалы Консуэло Поррас в препятствовании правосудию и наложил на него санкции.

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