Турин, Италия, , 18:12 — REGNUM Завтра, 12 января, миланский «Интер» в матче за Суперкубок Италии 2021 сыграет с туринским «Ювентусом». Встречу пропустит голкипер «старой синьоры» и сборной Польши Войцех Щенсный. Об этом сообщил журналист Танкреди Палмери.

Логотип Ювентуса

Сообщается, что отсутствие голкипера связано с новым антиковидными мерами, согласно которым футболисты обязаны сделать дополнительную прививку от COVID-19. Польский голкипер на данный момент получил лишь одну дозу вакцины, из-за чего не будет доступен к участию в матче.

В текущем сезоне Войцех Щенсный принял участие в 23-х матчах за «Ювентус» во всех турнирах, в которых пропустил 23 мяча. Текущее соглашение польского голкипера со «старой синьорой» рассчитано до 30 июня 2024 года.