Вашингтон, , 18:11 — REGNUM Разработчики соцсети LinkedIn добавят в неё новые функции — аудио‑ и видеокомнаты. Об этом 11 января пишет «Хабр».

LinkedIn Chababs.com

Обновления по своему функционалу являются аналогом соцсети Clubhouse. Любой человек сможет стать спикером и открыть свою виртуальную комнату, пригласив в неё других пользователей. Также в LinkedIn появятся прямые трансляции.

Добавим, что бета-тестирование новых опций начнётся уже в январе 2022 года. Они будут доступны лишь нескольким тысячам пользователей.

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