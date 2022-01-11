Вашингтон, 11 января, 2022, 18:11 — ИА Регнум. Разработчики соцсети LinkedIn добавят в неё новые функции — аудио‑ и видеокомнаты. Об этом 11 января пишет «Хабр».

Chababs.com LinkedIn

Обновления по своему функционалу являются аналогом соцсети Clubhouse. Любой человек сможет стать спикером и открыть свою виртуальную комнату, пригласив в неё других пользователей. Также в LinkedIn появятся прямые трансляции.

Добавим, что бета-тестирование новых опций начнётся уже в январе 2022 года. Они будут доступны лишь нескольким тысячам пользователей.