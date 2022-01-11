Село Енотаевка, Астраханская область, 11 января, 2022, 18:11 — ИА Регнум. В Астраханской области бывший начальник ОМВД России по Енотаевскому району и трое его подчиненных признаны виновными в превышении должностных полномочий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Pixabay.com Задержание

В апреле 2021 года двое участковых выявили факт фиктивной постановки на учет двух граждан Узбекистана местной жительницей, которой за это грозила уголовная ответственность. Однако начальник ОМВД России по Енотаевскому району по телефону дал указание начальнику районного отдела участковых уполномоченных полиции сфальсифицировать материалы процессуальной проверки и отказать в возбуждении уголовного дела. Тот в свою очередь передал эту информацию подчиненным.

Данный факт выявлен сотрудниками регионального УФСБ. Были возбуждены уголовные дела по статье «Превышение должностных полномочий». Бывшего начальника ОМВД России по Енотаевскому району суд приговорил к двум годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении, его подчиненные получили сроки от года и двух месяцев до полутора лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и лишением права занимать определенные должности сроком на три года.

Также в отношении местной жительницы было возбуждено уголовное дело по факту фиктивной постановки на учет иностранных граждан.