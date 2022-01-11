Кострома, , 19:39 — REGNUM Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину о ситуации с COVID-19 в регионе. Заседание Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса в видео-формате прошло 11 января.

Заседание Http://government.ru

Глава региона отметил, что ограничительные меры — отмена массовых мероприятий, изоляция для непривитых пенсионеров, QR-коды в общественных местах способствовали «значительному» снижению уровня заболеваемости.

«В течение последних восьми недель количество выявленных случаев уменьшилось практически в 6 раз. Сегодня регистрируется до 30 — 35 человек в сутки. (На «пике» четвёртой волны в конце октября 2021 года в области фиксировали более 200 заражений в сутки — ИА REGNUM) При этом, до 29% сократилась доля заболевших в возрасте старше 65 лет, в возрасте 50−64 года — до 23,5%. Показатель заболеваемости за последние сутки составил 5,55 на 100 тысяч населения, что почти в два раза ниже общероссийского»

Он добавил, что коечный фонд для лечения больных с коронавирусом в области был сокращён вдвое — с 1,5 тысячи до 600 мест. Заполняемость «красных зон» на сегодняшний день составляет 52%.

Одна из главных стратегических задач для Костромской области — охват населения вакцинацией. По данным администрации на сегодняшний день прививки от коронавируса сделали 65% взрослого населения региона или 291 тысяча человек. Довести этот показатель до 80% область надеется до февраля текущего года.

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