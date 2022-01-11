Костромской губернатор рассказал Мишустину о ситуации с COVID-19 в регионе
Кострома, 11 января, 2022, 19:39 — ИА Регнум. Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал премьер-министру России Михаилу Мишустину о ситуации с COVID-19 в регионе. Заседание Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением коронавируса в видео-формате прошло 11 января.
Глава региона отметил, что ограничительные меры — отмена массовых мероприятий, изоляция для непривитых пенсионеров, QR-коды в общественных местах способствовали «значительному» снижению уровня заболеваемости.
Он добавил, что коечный фонд для лечения больных с коронавирусом в области был сокращён вдвое — с 1,5 тысячи до 600 мест. Заполняемость «красных зон» на сегодняшний день составляет 52%.
Одна из главных стратегических задач для Костромской области — охват населения вакцинацией. По данным администрации на сегодняшний день прививки от коронавируса сделали 65% взрослого населения региона или 291 тысяча человек. Довести этот показатель до 80% область надеется до февраля текущего года.