Пушкино, Московская область, , 18:07 — REGNUM О пожаре в частном доме престарелых в городе Пушкино (Московская область) сообщили 11 января в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

Тушение пожара 41.mchs.gov.ru

Из дома эвакуировали 12 сотрудников и 48 постояльцев. Загорелись крыша и второй этаж здания. Пожар распространился на площади 450 кв.м.

Сообщение о пожаре, который произошёл в доме 41б на улице Школьной в микрорайоне Звягино, поступило в 16:37 мск. «Привлекаемые силы и средства: девять единиц техники, 36 человек», — сообщили в МЧС РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожару в Пушкино присвоили вторую степень сложности.

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