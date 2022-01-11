Пушкино, Московская область, 11 января, 2022, 18:07 — ИА Регнум. О пожаре в частном доме престарелых в городе Пушкино (Московская область) сообщили 11 января в пресс-службе регионального управления МЧС РФ.

41.mchs.gov.ru Тушение пожара

Из дома эвакуировали 12 сотрудников и 48 постояльцев. Загорелись крыша и второй этаж здания. Пожар распространился на площади 450 кв.м.

Сообщение о пожаре, который произошёл в доме 41б на улице Школьной в микрорайоне Звягино, поступило в 16:37 мск. «Привлекаемые силы и средства: девять единиц техники, 36 человек», — сообщили в МЧС РФ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожару в Пушкино присвоили вторую степень сложности.